Отец задержанной в США россиянки опроверг "заявление" дочери

"Додумывать - деталей я не знаю. Я сегодня с ней разговаривал, только она тоже ничего не сказала такого, кроме того,что не собирается она никого обвинять, и вину никакую брать на себя тоже не будет", - заявил Бутин.

Напомним, россиянка Мария Бутина, арестована в США по подозрению в нарушении американского закона об иностранных агентах.

Как сообщал УНН, ранее арестованая в США россиянка Мария Бутина направила в суд ходатайство с просьбой назначить заседание, на котором она собирается признать свою вину.