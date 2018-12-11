Отец задержанной в США россиянки опроверг "заявление" дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Россиянка Мария Бутина, которой в США инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, не собирается брать на себя вину. Об этом в комментарии ТАСС сообщил отец задержанного Валерий Бутин, передает УНН.
"Додумывать - деталей я не знаю. Я сегодня с ней разговаривал, только она тоже ничего не сказала такого, кроме того,что не собирается она никого обвинять, и вину никакую брать на себя тоже не будет", - заявил Бутин.
Напомним, россиянка Мария Бутина, арестована в США по подозрению в нарушении американского закона об иностранных агентах.
Как сообщал УНН, ранее арестованая в США россиянка Мария Бутина направила в суд ходатайство с просьбой назначить заседание, на котором она собирается признать свою вину.