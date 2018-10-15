Батько Нурмагомедова заявив, що його син в бою з Мейвезером має шанси за підтримки Ломаченка і Тайсона

Раніше Нурмагомедов викликав Мейвезера-молодшого на бій, у відповідь американець повідомив про згоду провести поєдинок і закликав провідні американські телеканали “дістати свої чекові книжки”.

“Хабіб матиме шанси за правилами боксу, шанси у нього будуть вище, ніж у Макгрегора, — сказав Нурмагомедов. — Хабіб буде йти в клінч поблизу. Я б хотів, щоб в нашому кутку були кращий фахівець в світі боксу Анатолій Ломаченко і Майк Тайсон . Звичайно, у Хабіба будуть шанси, але зараз говорити про цей бій передчасно, триває провадження в Неваді”.

Нагадуємо, Нурмагомедов 7 жовтня переміг ірландця Конора Макгрегора, колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях. Після бою росіянин переліз через октагон і стрибнув на команду Макгрегора у відповідь на образи з боку спаринг-партнера ірландця Діллона Деніса, в результаті чого в залі і в октагоні почалися бійки.