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7 марта, 19:45 • 161927 просмотра

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Отец Нурмагомедова заявил, что его сын в бою с Мейвезером имеет шансы при поддержке Ломаченко и Тайсона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов будет иметь шансы в поединке по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Об этом российскому агентству ТАСС заявил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, информирует УНН.

Ранее Нурмагомедов вызвал Мейвезера-младшего на бой, в ответ американец сообщил о согласии провести поединок и призвал ведущие американские телеканалы “достать свои чековые книжки”.

“Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса, шансы у него будут выше, чем у Макгрегора, — сказал Нурмагомедов. — Хабиб будет идти в клинч вблизи. Я бы хотел, чтобы в нашем углу были лучший специалист в мире бокса Анатолий Ломаченко и Майк Тайсон. Конечно, у Хабиба будут шансы, но сейчас говорить об этом бое преждевременно, идет разбирательство в Неваде”.

Напоминаем, Нурмагомедов 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. После боя россиянин перелез через октагон и прыгнул на команду Макгрегора в ответ на оскорбления со стороны спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, в результате чего в зале и в октагоне завязались драки.

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