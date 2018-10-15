Отец Нурмагомедова заявил, что его сын в бою с Мейвезером имеет шансы при поддержке Ломаченко и Тайсона

Ранее Нурмагомедов вызвал Мейвезера-младшего на бой, в ответ американец сообщил о согласии провести поединок и призвал ведущие американские телеканалы “достать свои чековые книжки”.

“Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса, шансы у него будут выше, чем у Макгрегора, — сказал Нурмагомедов. — Хабиб будет идти в клинч вблизи. Я бы хотел, чтобы в нашем углу были лучший специалист в мире бокса Анатолий Ломаченко и Майк Тайсон. Конечно, у Хабиба будут шансы, но сейчас говорить об этом бое преждевременно, идет разбирательство в Неваде”.

Напоминаем, Нурмагомедов 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. После боя россиянин перелез через октагон и прыгнул на команду Макгрегора в ответ на оскорбления со стороны спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, в результате чего в зале и в октагоне завязались драки.