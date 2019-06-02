Батько Неймара відреагував на звинувачення сина у сексуальних домаганнях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Звинувачення на адресу нападника французького футбольного клубу “Парі Сен-Жермен” і колишнього капітана збірної Бразилії Неймара є наслідком спроби вимагання. Про це заявив батько 27-річного футболіста Неймар да Сілва Сантус, передає УНН з посиланням на AP.
“Ці люди намагалися вимагати у нього гроші, але ми готові до такої ситуації, хоча й не очікували цього. Це (обвинувачення в зґвалтуванні) неправда, ніякого злочину не було, Неймара шантажують, у нас є (підтверджуючі) папери”, — заявив він . Крім того, батько футболіста підтвердив сам факт знайомства дівчини зі своїм сином, уточнивши, що їхні стосунки були засновані на взаємній згоді. “Запідозривши шахрайство, він припинив їх”, — сказав Неймар-старший.
Як стало відомо раніше, ЗМІ повідомили про звинувачення футболіста Неймара в зґвалтуванні.