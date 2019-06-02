Отец Неймара отреагировал на обвинения сына в сексуальных домогательствах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Обвинения в адрес нападающего французского футбольного клуба “Пари Сен-Жермен” и бывшего капитана сборной Бразилии Неймара являются следствием попытки вымогательства. Об этом заявил отец 27-летнего футболиста Неймар да Силва Сантус, передает УНН со ссылкой на AP.
“Эти люди пытались вымогать у него деньги, но мы готовы к такой ситуации, хотя и не ожидали этого. Это (обвинения в изнасиловании) неправда, никакого преступления не было, Неймара шантажируют, у нас есть (подтверждающие) бумаги”, — заявил он. Кроме того, отец футболиста подтвердил сам факт знакомства девушки со своим сыном, уточнив, что их отношения были основаны на взаимном согласии. “Заподозрив мошенничество, он прекратил их”, — сказал Неймар-старший.
Как стало известно ранее, СМИ сообщили об обвинениях футболиста Неймара в изнасиловании.