Отец Неймара отреагировал на обвинения сына в сексуальных домогательствах

“Эти люди пытались вымогать у него деньги, но мы готовы к такой ситуации, хотя и не ожидали этого. Это (обвинения в изнасиловании) неправда, никакого преступления не было, Неймара шантажируют, у нас есть (подтверждающие) бумаги”, — заявил он. Кроме того, отец футболиста подтвердил сам факт знакомства девушки со своим сыном, уточнив, что их отношения были основаны на взаимном согласии. “Заподозрив мошенничество, он прекратил их”, — сказал Неймар-старший.

Как стало известно ранее, СМИ сообщили об обвинениях футболиста Неймара в изнасиловании.