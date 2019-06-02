Отец Неймара отреагировал на обвинения сына в сексуальных домогательствах

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 11230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 32096 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 109483 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106874 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135004 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143467 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129625 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129982 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131198 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153319 просмотра

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Отец Неймара отреагировал на обвинения сына в сексуальных домогательствах

Отец Неймара отреагировал на обвинения сына в сексуальных домогательствах

Киев  •  УНН

 • 37936 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Обвинения в адрес нападающего французского футбольного клуба “Пари Сен-Жермен” и бывшего капитана сборной Бразилии Неймара являются следствием попытки вымогательства. Об этом заявил отец 27-летнего футболиста Неймар да Силва Сантус, передает УНН со ссылкой на AP.

“Эти люди пытались вымогать у него деньги, но мы готовы к такой ситуации, хотя и не ожидали этого. Это (обвинения в изнасиловании) неправда, никакого преступления не было, Неймара шантажируют, у нас есть (подтверждающие) бумаги”, — заявил он. Кроме того, отец футболиста подтвердил сам факт знакомства девушки со своим сыном, уточнив, что их отношения были основаны на взаимном согласии. “Заподозрив мошенничество, он прекратил их”, — сказал Неймар-старший.

Как стало известно ранее, СМИ сообщили об обвинениях футболиста Неймара в изнасиловании.

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