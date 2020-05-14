Батько чемпіона UFC Нурмагомедова впав у кому

"25 квітня його госпіталізували у Махачкалі з підозрою на пневмонію, там йому зробили тест на коронавірус. Зараз він знаходиться в одному з військових госпіталів у Москві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту. Лікарі оцінюють його стан як вкрай важкий.

Раніше суддя зі спортивної боротьби Убайдула Османов говорив, що причиною госпіталізації в Москву стали проблеми з серцем. Джерела повідомляють, що ускладнення виникли через неправильне лікування у Дагестані.

Як повідомлялося раніше в УНН, чемпіонський бій Нурмагомедова мав пройти, попри пандемію коронавірусу.