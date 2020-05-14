Отец чемпиона UFC Нурмагомедова впал в кому

"25 апреля был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию, там ему сделали тест на коронавирус. Сейчас он находится в одном из военных госпиталей в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне пневмонии в Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Ранее судья по спортивной борьбе Убайдула Османов говорил, что причиной госпитализации в Москву стали проблемы с сердцем. Источники сообщают, что осложнения возникли из-за неправильного лечения в Дагестане.

Как сообщалось ранее в УНН, чемпионский бой Нурмагомедова должен был пройти, несмотря на пандемию коронавируса.