Батька Брітні Спірс судитимуть через стеження за донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Суд звинуватив батька Брітні Спірс Джеймі у розтрачанні грошей співачки та стеженні за нею. Про це повідомило видання Deadline, інформує УНН.
Деталі
Як зазначили, судовий розгляд у цій справі розпочнеться 27 липня.
"Під час опікунства містер Спірс зловживав своїм становищем, щоб збагатити себе та близьких. Він часто робив це за рахунок доньки та всупереч її інтересам, які, навпаки, мав захищати", — заявив у верховному суді Лос-Анджелеса колишній агент ФБР, якого Брітні найняла як адвоката.
За словами співробітниці міжнародної компанії, яка спеціалізується на розслідуваннях, Шерін Ебаді, Джеймі Спірс витратив на своє кулінарне шоу 6,3 млн доларів, які належали його доньці.
Також вона повідомила, що батько Брітні користувався послугами охоронної фірми Black Box для незаконного стеження за артисткою.
Нагадаємо
2008 року Брітні Спірс визнали частково недієздатною через проблеми з наркотиками та психічні розлади. Понад 10 років фінанси співачки, зокрема багатомільйонний трастовий фонд, контролювали її батько, Джеймс Спірс, та адвокат. Співачка заявила, що її постійно змушували працювати, виступати на сцені, забороняли знову виходити заміж та народжувати дітей.
У липні цього року суд дозволив Спірс самостійно обрати адвоката. Ним став Метью Розенгарт, який раніше захищав інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус та інших. Розенгарт звинуватив батька співачки у зловживанні опікунством та розтрачанні коштів співачки.
У вересні Джеймс Спірс подав до суду Лос-Анджелеса клопотання з проханням припинити 13-річне опікунство над своєю донькою.
30 вересня стало відомо, що суд усунув батька Брітні Спірс від опікунства над нею.