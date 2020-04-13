Баскетболісту "Юти" Гоберу погрожували смертю після того, як він заразився коронавірусом

Гобер став першим гравцем НБА з позитивним тестом на коронавірус. Після цього 12 березня сезон в лізі був припинений. За кілька днів до того, як стало відомо про позитивний тест француза на COVID-19, Гобер публічно жартував з приводу всесвітньої паніки, демонстративно поторкавши всі мікрофони на прес-конференції. Пізніше Гобер вибачився за свою поведінку.

“Мені надходили смертельні загрози, — розповів Гобер. — Я був на передовій всього цього, мені багато чого надходило, але в той же час я був щасливий, що, можливо, зміг врятувати тисячі і тисячі життів і захистити багатьох людей від зараження. (Комісар НБА) Адам Сільвер відмінно попрацював, відразу призупинивши чемпіонат. Коли ми оглянемося на це через 20 років, ми будемо дуже раді, що це сталося”.

Крім того, Гобер спростував інформацію про те, що він до сих пір знаходиться в сварці з іншим лідером “Юти” Донованом Мітчеллом, який також був інфікований коронавірусом. “Це правда, що ми якийсь час не спілкувалися, але кілька днів тому ми поговорили. Знаєте, ніколи не буває ідеальних відносин, але в кінцевому підсумку ми обидва хочемо перемагати. Ми готові поборотися за перемогу в чемпіонаті”, — зазначив француз.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інфікований коронавірусом баскетболіст НБА пожертвував 500 тис. доларів на боротьбу з хворобою