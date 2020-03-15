Інфікований коронавірусом баскетболіст НБА пожертвував 500 тис. доларів на боротьбу з хворобою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Центровий клубу НБА “Юта Джаз” та збірної Франції Руді Гобер, у якого було діагностовано коронавірус, виділить понад 500 тис. дол. в якості боротьби з недугом, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Юти”.
200 тис. дол. будуть призначені на зарплатню працівникам арени “Джаз”, по 100 тис. відділені на соціальні служби штатів Юти і Оклахоми, а інші 100 тис — для медичних служб Франції.
“Я дуже вдячний людям по всьому світі за невтомні зусилля і турботу людей, заражених COVID-19, і особливо співтовариствам Юти і Франції. Крім цього, висловлюю свою вдячність штату Оклахома за наданий догляд і, звичайно ж, моїй сім’ї “Юта Джаз”, — заявив француз.
Примітно, що Гобер сміявся над коронавірусом на прес-конференції (демонстративно з посмішкою чіпав стіл, мікрофони), а згодом став першим гравцем у якого виявили корона вірус в НБА.