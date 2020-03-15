Инфицированный коронавирусом баскетболист НБА пожертвовал 500 млн долл на борьбу с болезнью
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Центровой клуба НБА "Юта Джаз" и сборной Франции Руди Гобер, у которого был диагностирован коронавирус, выделит более 500 тыс. долл. в качестве борьбы с недугом, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Юты".
200 тыс. долл. будут назначены на зарплату работникам арены “Джаз”, по 100 тыс. выделены на социальные службы штатов Юты и Оклахомы, а остальные 100 тыс — для медицинских служб Франции.
“Я очень благодарен людям по всему миру за неустанные усилия и заботу людей, зараженных COVID-19, и особенно сообществам Юты и Франции. Кроме этого, выражаю свою благодарность штата Оклахома за предоставленный уход и, конечно же, моей семьи “Юта Джаз”, — заявил француз.
Примечательно, что Гобер смеялся над коронавируса на пресс-конференции (демонстративно с улыбкой трогал стол, микрофоны), а впоследствии стал первым игроком у которого обнаружили корона вирус в НБА.