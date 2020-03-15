Инфицированный коронавирусом баскетболист НБА пожертвовал 500 млн долл на борьбу с болезнью

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100169 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103336 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105390 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104395 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113006 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100766 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105251 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106645 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131562 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130448 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфицированный коронавирусом баскетболист НБА пожертвовал 500 млн долл на борьбу с болезнью

Инфицированный коронавирусом баскетболист НБА пожертвовал 500 млн долл на борьбу с болезнью

Киев  •  УНН

 • 13989 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Центровой клуба НБА "Юта Джаз" и сборной Франции Руди Гобер, у которого был диагностирован коронавирус, выделит более 500 тыс. долл. в качестве борьбы с недугом, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Юты".

200 тыс. долл. будут назначены на зарплату работникам арены “Джаз”, по 100 тыс. выделены на социальные службы штатов Юты и Оклахомы, а остальные 100 тыс — для медицинских служб Франции.

“Я очень благодарен людям по всему миру за неустанные усилия и заботу людей, зараженных COVID-19, и особенно сообществам Юты и Франции. Кроме этого, выражаю свою благодарность штата Оклахома за предоставленный уход и, конечно же, моей семьи “Юта Джаз”, — заявил француз.

Примечательно, что Гобер смеялся над коронавируса на пресс-конференции (демонстративно с улыбкой трогал стол, микрофоны), а впоследствии стал первым игроком у которого обнаружили корона вирус в НБА.

Украинские Национальные Новости

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