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Баскетболисту "Юты" Гоберу угрожали смертью после того, как он заразился коронавирусом

Баскетболисту "Юты" Гоберу угрожали смертью после того, как он заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12167 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Руди Гоберу угрожали смертью после того, как он заразился коронавирусом. Об этом баскетболист рассказал The Salt Lake Tribune, информирует УНН.

Гобер стал первым игроком НБА с положительным тестом на коронавирус. После этого 12 марта сезон в лиге был прекращен. За несколько дней до того, как стало известно о положительном тесте француза на COVID-19, Гобер публично шутил по поводу всемирной паники, демонстративно потрогав все микрофоны на пресс-конференции. Позже Гобер извинился за свое поведение.

“Мне поступали смертельные угрозы, — рассказал Гобер. — Я был на передовой всего этого, мне многое поступало, но в то же время я был счастлив, что, возможно, смог спасти тысячи и тысячи жизней и защитить многих людей от заражения. (Комиссар НБА) Адам Сильвер отлично поработал, сразу приостановив чемпионат. Когда мы оглянемся на это через 20 лет, мы будем очень рады, что это произошло”.

Кроме того, Гобер опроверг информацию о том, что он до сих пор находится в ссоре с другим лидером “Юты” Донованом Митчеллом, который также был инфицирован коронавирусом. “Это правда, что мы некоторое время не общались, но несколько дней назад мы поговорили. Знаете, никогда не бывает идеальных отношений, но в конечном итоге мы оба хотим побеждать. Мы готовы побороться за победу в чемпионате”, — отметил француз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфицированный коронавирусом баскетболист НБА пожертвовал 500 тыс. долларов на борьбу с болезнью

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