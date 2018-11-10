Баскетболіст збірної України дебютував у G-Лізі НБА

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Захисник національної збірної України Олександр Кобець отримав перші ігрові хвилини у складі фарм-клубу “Вашингтон Візардс”. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.

Наш легіонер зіграв у матчі G-Ліги, в якому його клуб “Кепітал Сіті Гоу-Гоу” на виїзді поступився “Лонг Айленд Нетс” — 127:128.

Українець, вийшовши з лави, у цій грі отримав лише 3 хвилини ігрового часу, за які встиг відзначитись одним невлучним кидком з середньої дистанції, а також зробив одну втрату і отримав один фол.

Примітно, що наступний матч команда Кобця зіграє 9 листопада проти “Вінді Сіті Булз”.

Як повідомлялося раніше, Кобець заключив угоду із “Вашингтоном”.

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