Баскетболіст збірної України дебютував у G-Лізі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Захисник національної збірної України Олександр Кобець отримав перші ігрові хвилини у складі фарм-клубу “Вашингтон Візардс”. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.
Наш легіонер зіграв у матчі G-Ліги, в якому його клуб “Кепітал Сіті Гоу-Гоу” на виїзді поступився “Лонг Айленд Нетс” — 127:128.
Українець, вийшовши з лави, у цій грі отримав лише 3 хвилини ігрового часу, за які встиг відзначитись одним невлучним кидком з середньої дистанції, а також зробив одну втрату і отримав один фол.
Примітно, що наступний матч команда Кобця зіграє 9 листопада проти “Вінді Сіті Булз”.
Як повідомлялося раніше, Кобець заключив угоду із “Вашингтоном”.