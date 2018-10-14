Баскетболіст збірної України став гравцем клубу НБА "Вашингтона"

Від сьогодні Кобець не є гравцем “Черкаських Мавп” за які на професійному рівні відіграв 6 сезонів. Про умови та деталі контракту із заокеанською командою не уточнюється.

За словами самого Кобця контракт з “Візардс” необхідний у його ситуації, аби мати можливість виступати у G-лізі НБА.

“Це історична подія у моєму житті. Про це я мріяв усе життя і відсьогодні спробую зробити усе можливе, аби стати повноцінним гравцем клубу НБА. Для цього треба багато що доводити протягом найближчого сезону у G-лізі. Зважаючи на певні обставини, я не міг виступати у лізі розвитку НБА, не підписавши угоду з головною командою”, — сказав вихованець “Мавп”.

Примітно, що Кобець став другим вихованцем “Черкаських Мавп”, який у сезоні 2018-2019 матиме діючий контракт з клубом НБА, адже раніше угоду з “Лос-Анджелес Лейкерс” підписав Святослав Михайлюк.