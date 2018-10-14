Баскетболист сборной Украины стал игроком клуба НБА "Вашингтон"

С сегодняшнего дня Кобец не является игроком “Черкасских Мавп” за которые на профессиональном уровне отыграл 6 сезонов. Об условиях и детали контракта с заокеанской командой не уточняется.

По словам самого Кобца контракт с “Уизардс” необходим в его ситуации, чтобы иметь возможность выступать в G-лиге НБА.

“Это историческое событие в моей жизни. Об этом я мечтал всю жизнь и отныне попробую сделать все возможное, чтобы стать полноценным игроком клуба НБА. Для этого надо многое доказывать течение ближайшего сезона в G-лиге. Несмотря на определенные обстоятельства, я не мог выступать в лиге развития НБА, не подписав соглашение с главной командой”, — сказал воспитанник “Мавп”.

Примечательно, что Кобец стал вторым воспитанником “Черкасских Мавп”, который в сезоне 2018-2019 будет иметь действующий контракт с клубом НБА, ведь ранее соглашение с “Лос-Анджелес Лейкерс” подписал Святослав Михайлюк.