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Баскетболист сборной Украины стал игроком клуба НБА "Вашингтон"

Баскетболист сборной Украины стал игроком клуба НБА "Вашингтон"

Киев  •  УНН

 • 11971 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Клуб Восточной конференции НБА “Вашингтон Уизардс” заключил контракт с баскетболистом сборной Украины Александром Кобцем, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

С сегодняшнего дня Кобец не является игроком “Черкасских Мавп” за которые на профессиональном уровне отыграл 6 сезонов. Об условиях и детали контракта с заокеанской командой не уточняется.

По словам самого Кобца контракт с “Уизардс” необходим в его ситуации, чтобы иметь возможность выступать в G-лиге НБА.

“Это историческое событие в моей жизни. Об этом я мечтал всю жизнь и отныне попробую сделать все возможное, чтобы стать полноценным игроком клуба НБА. Для этого надо многое доказывать течение ближайшего сезона в G-лиге. Несмотря на определенные обстоятельства, я не мог выступать в лиге развития НБА, не подписав соглашение с главной командой”, — сказал воспитанник “Мавп”.

Примечательно, что Кобец стал вторым воспитанником “Черкасских Мавп”, который в сезоне 2018-2019 будет иметь действующий контракт с клубом НБА, ведь ранее соглашение с “Лос-Анджелес Лейкерс” подписал Святослав Михайлюк.

Украинские Национальные Новости

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