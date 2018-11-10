Баскетболист сборной Украины дебютировал в G-Лиге НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Защитник сборной Украины Александр Кобец получил первые игровые минуты в составе фарм-клуба “Вашингтон Уизардс”. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.
Наш легионер сыграл в матче G-Лиги, в котором его клуб “Кэпитал Сити Гоу-гоу” на выезде уступил “Лонг Айленд Нетс” — 127:128.
Украинец, выйдя со скамейки, в этой игре получил лишь 3 минуты игрового времени, за которые успел отметиться одним неточным броском со средней дистанции, а также сделал одну потерю и получил один фол.
Примечательно, что следующий матч команда Кобца сыграют 9 ноября против “Винди Сити Буллз”.
Как сообщалось ранее, Кобец заключил соглашение с “Вашингтоном”.