Баскетболист сборной Украины дебютировал в G-Лиге НБА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106613 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113337 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150830 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145239 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136830 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128389 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171715 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Баскетболист сборной Украины дебютировал в G-Лиге НБА

Киев  •  УНН

 • 10450 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Защитник сборной Украины Александр Кобец получил первые игровые минуты в составе фарм-клуба “Вашингтон Уизардс”. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.

Наш легионер сыграл в матче G-Лиги, в котором его клуб “Кэпитал Сити Гоу-гоу” на выезде уступил “Лонг Айленд Нетс” — 127:128.

Украинец, выйдя со скамейки, в этой игре получил лишь 3 минуты игрового времени, за которые успел отметиться одним неточным броском со средней дистанции, а также сделал одну потерю и получил один фол.

Примечательно, что следующий матч команда Кобца сыграют 9 ноября против “Винди Сити Буллз”.

Как сообщалось ранее, Кобец заключил соглашение с “Вашингтоном”.

Украинские Национальные Новости

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