Баскетбол: "Прометей" підсилився найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів-2018

Деталі

31-річний американський баскетболіст останні два сезони провів в турецькій "Каршияці". У минулому сезоні турецької Суперліги Кеннеді за 24,7 хвилини на майданчику набирав 8,4 очка, робив 5,3 підбирання та 2,3 передачі при 33,3 відсотки реалізації триочкових.

Гравець не був задрафтований в 2011 році, після чого з 2011 по 2013 роки грав G-Лізі, провів 2 матчі за "Клівленд Кавальєрс" в НБА. З 2013 року американець встиг пограти за такі клуби, як "Дюнкерк" (Франція), "Хапоель Холон" (Ізраїль), "Красний Октябрь" (Ліга ВТБ), "Людвігсбург" (Німеччина), "Єнісєй" (Ліга ВТБ), Гуанчжоу (Китай), "Мельбурн Юнайтед" (Австралія), "Венеція" (Італія).

Ді Джей ставав чемпіоном Італії в складі Венеції в 2019 році, найкращим скорером Ліги чемпіонів-2018, а також увійшов до символічної збірної Єврокубка за підсумками того ж сезону. Кеннеді увійшов до символічної збірної Кубка Європи-2016 в складі російського "Єнісєю", а також ставав топ-скорером, визнавався найкращим атакуючим гравцем і членом першої символічної збірної сезону німецької Бундесліги-2015 складі "Людвігсбурга".

Примітно, що минулого сезону він у складі "Каршияки" доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Варто відзначити, що інший новачок Мішула мав досвід виступів за "Дніпро" та "Меркезефенді" (Туреччина).

Минулий сезон захисник збірної України провів в "Київ-Баскеті", в складі якого в 47 матчах Суперліги набирав 10,3 очка, робив 2,5 підбирання та 2,4 передачі при 36,3 відсотках реалізації триочкових.

Контекст

Вчора "Прометей" підписав центрового збірної Хорватії перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів.