Баскетбол: "Прометей" усилился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2018

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН.БК "Прометей" объявил о подписании еще двух исполнителей - с американским свингменом Ди Джеем Кеннеди и защитником сборной Украины Александром Мишулой, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

31-летний американский баскетболист последние два сезона провел в турецкой "Каршияце". В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Кеннеди за 24,7 минуты на площадке набирал 8,4 очка, делал 5,3 подбора и 2,3 передачи при 33,3 процента реализации трехочковых.

Игрок не был задрафтован в 2011 году, после чего с 2011 по 2013 годы играл G-Лиге, провел 2 матча за "Кливленд Кавальерс" в НБА. С 2013 года американец успел поиграть за такие клубы, как "Дюнкерк" (Франция), "Хапоэль Холон" (Израиль), "Красный Октябрь" (Лига ВТБ), "Людвигсбург" (Германия), "Енисей" (Лига ВТБ), Гуанчжоу (Китай), "Мельбурн Юнайтед" (Австралия), "Венеция" (Италия).

Ди Джей становился чемпионом Италии в составе Венеции в 2019 году, лучшим скорером Лиги чемпионов-2018, а также вошел в символическую сборную Еврокубка по итогам того же сезона. Кеннеди вошел в символическую сборную Кубка Европы-2016 в составе российского "Енисея", а также становился топ-скорером, признавался лучшим атакующим игроком и членом первой символической сборной сезона немецкой Бундеслиги-2015 составе "Людвигсбурга".

Примечательно, что в прошлом сезоне он в составе "Каршияки" доходил до финала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что другой новичок Мишула имел опыт выступлений за "Днепр" и "Меркезефенди" (Турция).
Прошлый сезон защитник сборной Украины провел в "Киев-Баскет", в составе которого в 47 матчах Суперлиги набирал 10,3 очка, делал 2,5 подбора и 2,4 передачи при 36,3 процентах реализации трехочковых.

Контекст

Вчера "Прометей" подписал центрового сборной Хорватии перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.

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