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17 березня, 19:38 • 97520 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121360 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176906 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153987 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153497 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161982 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179031 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150231 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159375 перегляди

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15 березня, 19:03 • 176118 перегляди

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Баскетбол: новачок Суперліги підписав першого легіонера

Баскетбол: новачок Суперліги підписав першого легіонера

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Новачок української Суперліги з баскетболу – "Кривбас", оголосив про підписання контракту із першим легіонером. Про це стверджує прес-служба Федерації баскетболу України, передає УНН.

Що відомо

До команди Артема Сліпенчука, перед стартом нового сезону, приєднався американський розігруючий Зак Коупленд (24 роки, 192 см).

Деталі

Захисник відіграв два роки за команду університету "Іллінойс Стейт", а в сезоні 2020/2021 розпочав свою професійну кар’єру, переїхавши у Європу.

Коупленд відіграв шість матчів за британський БК "Бристоль", у складі якого за 23,7 хвилини набирав 9,0 очок, робив 3,2 передачі та 2,3 підбирання при 25,8 відсотках реалізації триочкових.

Примітно, що після цього єдиним клубом Суперліги, який залишився без легіонерів, стали "Черкаські Мавпи".

Нагадаємо

Чинний чемпіон НБА продовжив контракт із головним наставником клубу. 

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