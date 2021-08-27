Баскетбол: новачок Суперліги підписав першого легіонера

Що відомо

До команди Артема Сліпенчука, перед стартом нового сезону, приєднався американський розігруючий Зак Коупленд (24 роки, 192 см).

Деталі

Захисник відіграв два роки за команду університету "Іллінойс Стейт", а в сезоні 2020/2021 розпочав свою професійну кар’єру, переїхавши у Європу.

Коупленд відіграв шість матчів за британський БК "Бристоль", у складі якого за 23,7 хвилини набирав 9,0 очок, робив 3,2 передачі та 2,3 підбирання при 25,8 відсотках реалізації триочкових.

Примітно, що після цього єдиним клубом Суперліги, який залишився без легіонерів, стали "Черкаські Мавпи".

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Чинний чемпіон НБА продовжив контракт із головним наставником клубу.