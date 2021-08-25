Чинний чемпіон НБА продовжив контракт із головним наставником клубу

Деталі

52-річний фахівець, який вступав в останній рік свого контракту, тепер пов'язав себе з "Бакс" угодою до кінця сезону-2024/25.

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"Вдячність, яку я відчуваю за те, що є частиною організації "Бакс", важко висловити словами. У нас найкращі гравці, і я вдячний їм за це - саме вони забезпечують успіх на майданчику і за її межами. Вони виросли в професійному сенсі на моїх очах, ми всі разом виросли протягом останніх трьох сезонів. Не можу дочекатися, коли ми повернемося до роботи, щоб приступити до виконання великого завдання - знову поборотися за звання чемпіона НБА", - сказав коуч.

Довідка

У сезоні-2020/2021 "Мілуокі" став чемпіоном НБА. У попередній раз "Бакс" брали титул в 1971 році. Таким чином, "Мілуокі" оформив своє друге чемпіонство в історії. Також "Мілуокі" тричі перемагав у своїй конференції (1971, 1974, 2021 роки).