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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 45786 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 135716 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 153485 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124564 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120870 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Баскетбол: новичок Суперлиги подписал первого легионера

Баскетбол: новичок Суперлиги подписал первого легионера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Новичок украинской Суперлиги по баскетболу - "Кривбасс", объявил о подписании контракта с первым легионером. Об этом утверждает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, передает УНН.

Что известно

В команду Артема Слипенчука, перед стартом нового сезона, присоединился американский разыгрывающий Зак Коупленд (24 года, 192 см).

Детали

Защитник сыграл два года за команду университета “Иллинойс Стейт”, а в сезоне 2020/2021 начал свою профессиональную карьеру, переехав в Европу.

Коупленд сыграл шесть матчей за британский БК “Бристоль”, в составе которого за 23,7 минуты набирал 9,0 очков, делал 3,2 передачи и 2,3 подбора при 25,8 процентах реализации трехочковых.

Примечательно, что после этого единственным клубом Суперлиги, который остался без легионеров, стали “Черкасские Обезьяны”.

Напомним

Действующий чемпион НБА продлил контракт с главным наставником клуба.

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