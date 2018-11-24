Баржу з контрабандою зрушили з мілини – очевидці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Баржу з контрабандними цигарками, яка через шторм зазнала пошкоджень у Чорному морі та сіла на мілину, вдалося зрушити з узбережжя. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці.
Так, плавзасіб зрушили з мілини та почали буксирувати.
Крім того, про це повідомляє у Facebook журналістка Олександра Григорьєва-Горст. Вона опублікувала відповідні фото та відеозапис. На них видно, що баржу відтягнули з берега. У соцмережах припускають, що баржу транспортують до Чорноморська.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Журналісти УНН знайшли баржу з контрабандними цигарками
Як повідомляв УНН, у Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. На баржі знайшли пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.
У ДПСУ пояснили: судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
За цим фактом управління СБУ в Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.
За оцінками житлового кооперативу, пошкодження, які спричинила баржа, оцінюються як мінімум у 10 мільйонів гривень.