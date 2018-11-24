Баржа з контрабандою пошкодила причали на мільйони гривень

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Пошкодження причалів, які спричинила баржа з контрабандними цигарками під час шторму у Чорному морі, оцінюються щонайменше у 10 мільйонів гривень. Місцеві жителів вважають, що їм не компенсуватимуть кошти за ремонт, передає кореспондент УНН.

Зазначимо, що баржа побила причали, стовпи з камерами, крани для підйому та спуску човнів, принаймні один човен. Місцями пошкодження доходять аж до воріт, де розташовані входи до причалів.

"За оцінками житлового кооперативу, пошкодження, які спричинила баржа, обійдуться місцевим як мінімум у 10 мільйонів гривень, а ремонтні роботи займуть від двох років", – кажуть місцеві.

Зазначимо, що на баржі проводяться роботи з відкачування води. Працюють щонайменше п'ять робітників. Біля плавзасобу наразі чергують близько восьми військовослужбовців Держприкордонслужби. За словами представників ДПСУ, сьогодні вранці на місце приїжджали представники порту. Однак інші деталі вони коментувати відмовилися.

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Як повыдомляв УНН, у Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. На баржі знайшли пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

У ДПСУ пояснили: судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Зараз фахівці намагаються зрушити з мілини пошкоджену баржу, але поки їм це не вдається.

За цим фактом управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.

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