Баржа с контрабандой повредила причалы на миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Повреждения причалов, которые повлекла баржа с контрабандными сигаретами во время шторма в Черном море, оцениваются минимум в 10 млн гривен. Местные жители считают, что им не будут компенсировать средства за ремонт, передает корреспондент УНН.
Отметим, что баржа побила причалы, столбы с камерами, краны для подъема и спуска лодок, по крайней мере одну лодку. Местами повреждения доходят до ворот, где расположены входы к причалам.
"По оценкам жилищного кооператива, повреждения, которые повлекла баржа, обойдутся местным как минимум в 10 миллионов гривен, а ремонтные работы займут от двух лет", – говорят местные.
Отметим, что на барже проводятся работы по откачке воды. Работают не менее пяти рабочих. Возле плавсредства сейчас дежурят около восьми военнослужащих Госпогранслужбы. По словам представителей ГПСУ, сегодня утром на место приезжали представители порта. Однако другие детали они комментировать отказались.
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Как повыдомляв УНН, в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
В ГПСУ объяснили: судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
Сейчас специалисты пытаются сдвинуть с мели поврежденную баржу, но пока им это не удается.
По этому факту управление СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.