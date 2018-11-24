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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91191 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104770 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140016 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137512 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132841 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126661 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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Баржу с контрабандой сдвинули с мели – очевидцы

Киев  •  УНН

 • 19176 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Баржу с контрабандными сигаретами, которая из-за шторма получила повреждений в Черном море и села на мель, удалось сдвинуть с побережья. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.

Так, плавсредство сдвинули с мели и начали буксировать.

Кроме того, об этом сообщает в Facebook журналистка Александра Григорьева-Горст. Она опубликовала соответствующие фото и видео. На них видно, что баржу оттащили с берега. В соцсетях предполагают, что баржу транспортируют к Черноморск.

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Как сообщал УНН, в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.

В ГПСУ объяснили: судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.

По этому факту управление СБУ в Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.

По оценкам жилищного кооператива, повреждения, причиной баржа, оцениваются как минимум в 10 миллионов гривен.

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