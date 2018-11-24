Баржу с контрабандой сдвинули с мели – очевидцы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Баржу с контрабандными сигаретами, которая из-за шторма получила повреждений в Черном море и села на мель, удалось сдвинуть с побережья. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.
Так, плавсредство сдвинули с мели и начали буксировать.
Кроме того, об этом сообщает в Facebook журналистка Александра Григорьева-Горст. Она опубликовала соответствующие фото и видео. На них видно, что баржу оттащили с берега. В соцсетях предполагают, что баржу транспортируют к Черноморск.
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Как сообщал УНН, в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
В ГПСУ объяснили: судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
По этому факту управление СБУ в Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.
По оценкам жилищного кооператива, повреждения, причиной баржа, оцениваются как минимум в 10 миллионов гривен.