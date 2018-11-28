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Баржу з контрабандними сигаретами почали розвантажувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зі знятої з мілини у Чорному морі баржи вивантажили близько чверті вантажу контрабандних сигарет. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Станом на вчора вивантажили близько однієї чверті сигарет", - сказали у ДПСУ, зауваживши, що роботи з розвантаження тривають.

Баржу з контрабандними цигарками, яка через шторм зазнала пошкоджень у Чорному морі та сіла на мілину, вдалося зрушити з узбережжя.

За оцінками житлового кооперативу, пошкодження, які спричинила баржа, оцінюються як мінімум у 10 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Журналісти УНН знайшли баржу з контрабандними цигарками

Як повідомляв УНН, у Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. На баржі знайшли пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

У ДПСУ пояснили: судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

За цим фактом управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.

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