Баржу с контрабандными сигаретами начали разгружать
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Со снятой с мели в Черном море баржи выгрузили около четверти груза контрабандных сигарет. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
"По состоянию на вчера выгрузили около одной четверти сигарет", - сказали в ГПСУ, отметив, что работы по разгрузке продолжаются.
Баржу с контрабандными сигаретами, которая из-за шторма получила повреждения в Черном море и села на мель, удалось сдвинуть с побережья.
По оценкам жилищного кооператива, повреждения, причиной каких есть баржа, оцениваются как минимум в 10 миллионов гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты УНН нашли баржу с контрабандными сигаретами
Как сообщал УНН, в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
В ГПСУ объяснили: судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
По данному факту управление СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.