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"Барселона" забажала провести обмін футболістів із клубом Зінченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Керівництво "Барселони" має намір здійснити обмін футболістами із англійським "Манчестером Сіті", повідомляє УНН з посиланням на "The Telegraph".

"Блаугранос" бажають отримати правого оборонця Жоау Канселу. В замін клуб планує віддати іншого португальця – оборонця Нельсона Семеду.

Примітно, що Канселу приєднався до "МС" лише минулого літа, перейшовши із "Ювентуса" за 65 млн. євро.

Відзначимо, що обидва гравці виступають на правому фланзі оборони. Трансферна вартість Канселу складає 36 млн. євро, а Семеду – 32.

Додамо також, у нинішньому чемпіонаті Англії Канселу провів 11 матчів і не відзначився результативними діями. Семеду відіграв 21 матч в чемпіонаті Іспанії і віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, футбольний та баскетбольний клуби "Барселона" погодилися на зниження зарплати на 70 відсотків під час кризи впродовж пандемії коронавірусу.

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