"Барселона" пожелала провести обмен футболистов с клубом Зинченко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Руководство "Барселоны" намерено осуществить обмен футболистами с английским "Манчестером Сити", сообщает УНН со ссылкой на "The Telegraph".
"Блаугранос" желают получить правого защитника Жоау Канселу. В замен клуб планирует отдать другого португальца - защитника Нельсона Семеду.
Примечательно, что Канселу присоединился к "МС" только прошлым летом, перейдя из "Ювентуса" за 65 млн. евро.
Отметим, что оба игрока выступают на правом фланге обороны. Трансферная стоимость Канселу составляет 36 млн. евро, а Семеду - 32.
Добавим также, в нынешнем чемпионате Англии Канселу провел 11 матчей и не отличился результативными действиями. Семеду сыграл 21 матч в чемпионате Испании и отдал три голевые передачи.
Напомним, футбольный и баскетбольный клубы "Барселона" согласились на снижение зарплаты на 70 процентов во время кризиса в течение пандемии коронавируса.