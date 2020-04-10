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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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4 марта, 15:53 • 130431 просмотра

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"Барселона" пожелала провести обмен футболистов с клубом Зинченко

"Барселона" пожелала провести обмен футболистов с клубом Зинченко

Киев  •  УНН

 • 11463 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Руководство "Барселоны" намерено осуществить обмен футболистами с английским "Манчестером Сити", сообщает УНН со ссылкой на "The Telegraph".

"Блаугранос" желают получить правого защитника Жоау Канселу. В замен клуб планирует отдать другого португальца - защитника Нельсона Семеду.

Примечательно, что Канселу присоединился к "МС" только прошлым летом, перейдя из "Ювентуса" за 65 млн. евро.

Отметим, что оба игрока выступают на правом фланге обороны. Трансферная стоимость Канселу составляет 36 млн. евро, а Семеду - 32.

Добавим также, в нынешнем чемпионате Англии Канселу провел 11 матчей и не отличился результативными действиями. Семеду сыграл 21 матч в чемпионате Испании и отдал три голевые передачи.

Напомним, футбольный и баскетбольный клубы "Барселона" согласились на снижение зарплаты на 70 процентов во время кризиса в течение пандемии коронавируса.

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