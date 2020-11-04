"Барселона" та "Динамо" оголосили стартові склади на гру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Перед початком зустрічі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів головні наставники "Барселони" і "Динамо" оголосили стартові склади команд, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
До стартового складу київської команди потрапили двоє легіонерів та дев'ятеро українців: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Жерсон – Супряга.
У запасі залишилися Ігнатенко, Моргун, Сирота, Де Піна, Вербич, Ледньов, Русин, Клейтон.
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У старті "Барселони" опинилися: Тер Штеген – Дест, Піке, Де Йонг, Альба – П'яніч, Бускетс – Педрі, Мессі, Фаті – Грізманн
Запасні "блаугранос": Нето, Пенья, Лангле, Фірпо, Роберто, Ален, Пуч, Трінкал, Дембеле, Брайтвайт.
Зауважимо, що англійська бригада суддів на чолі із Майклом Олівером дасть свисток про початок матчу о 22:00.