"Барселона" и "Динамо" объявили стартовые составы на игру Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Перед началом встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов главные наставники "Барселоны" и "Динамо" объявили стартовые составы команд, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
В стартовый состав киевской команды попали двое легионеров и девять украинцев: Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов - Андриевский, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Жерсон - Супряга.
В запасе остались Игнатенко, Моргун, Сирота, Де Пена, Вербич, Леднев, Русин, Клейтон.
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В старте "Барселоны" оказались: Тер Штеген - Дест, Пике, Де Йонг, Альба - Пьянич, Бускетс - Педри, Месси, Фати - Гризманн.
Запасные "блаугранос": Нето, Пенья, Лангле, Фирпо, Роберто, Ален, Пуч, Тринкал, Дембеле, Брайтвайт.
Отметим, что английская бригада судей во главе с Майклом Оливером даст свисток о начале матча в 22:00.