"Барселона" и "Динамо" объявили стартовые составы на игру Лиги чемпионов

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22408 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51587 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70667 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82614 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93684 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113032 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114627 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126289 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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"Барселона" и "Динамо" объявили стартовые составы на игру Лиги чемпионов

"Барселона" и "Динамо" объявили стартовые составы на игру Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 13197 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Перед началом встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов главные наставники "Барселоны" и "Динамо" объявили стартовые составы команд, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

В стартовый состав киевской команды попали двое легионеров и девять украинцев: Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов - Андриевский, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Жерсон - Супряга.

В запасе остались Игнатенко, Моргун, Сирота, Де Пена, Вербич, Леднев, Русин, Клейтон.

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В старте "Барселоны" оказались: Тер Штеген - Дест, Пике, Де Йонг, Альба - Пьянич, Бускетс - Педри, Месси, Фати - Гризманн.

Запасные "блаугранос": Нето, Пенья, Лангле, Фирпо, Роберто, Ален, Пуч, Тринкал, Дембеле, Брайтвайт.

Отметим, что английская бригада судей во главе с Майклом Оливером даст свисток о начале матча в 22:00.

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