"Барселона" и "Динамо" объявили стартовые составы на игру Лиги чемпионов

В стартовый состав киевской команды попали двое легионеров и девять украинцев: Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов - Андриевский, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Жерсон - Супряга.

В запасе остались Игнатенко, Моргун, Сирота, Де Пена, Вербич, Леднев, Русин, Клейтон.

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В старте "Барселоны" оказались: Тер Штеген - Дест, Пике, Де Йонг, Альба - Пьянич, Бускетс - Педри, Месси, Фати - Гризманн.

Запасные "блаугранос": Нето, Пенья, Лангле, Фирпо, Роберто, Ален, Пуч, Тринкал, Дембеле, Брайтвайт.

Отметим, что английская бригада судей во главе с Майклом Оливером даст свисток о начале матча в 22:00.