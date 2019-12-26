"Барселона" розкрила план на зимове трансферне вікно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Каталонська "Барселона" запланувала суттєво підсилитися в рамках зимового трансферного вікна сезону 2019-20 років, передає УНН з посиланням на "Sport.es".
"Синьо-гранатові" запланували придбання по одному гравцю в кожну із ланок поля. У список бажаних покупок увійшли гравці "Інтера" Стефано Сенсі і Лаутаро Мартінес, а також форвард "ПСЖ" Доніелл Мален.
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Натомість за повідомленням ресурсу "Diario Sport", боси "блаугранос" виділили на трансфери 75 млн. євро, причому увага на нових гравцях буде сконцентрована на футболістах до 25 років. Причому сума 75 млн. може стати більшою, якщо вдасться продати деяких футболістів.
Додамо, що лідер чемпіонату Іспанії "Барселона" після 18 турів має в активі 39 очок. Наступний матч команда Ернесто Вальверде проведе з "Еспаньйолом" 4-го січня.