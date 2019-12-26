"Барселона" раскрыла план на зимнее трансферное окно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Каталонская "Барселона" запланировала существенно усилиться в рамках зимнего трансферного окна сезона 2019-20 годов, передает УНН со ссылкой на "Sport.es".
"Сине-гранатовые" запланировали приобретение по одному игроку в каждое из звеньев поля. В список желаемых покупок вошли игроки "Интера" Стефано Сенси и Лаутаро Мартинес, а также форвард "ПСЖ" Дониелл Маллен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трансферные планы: "Вест Хэм" нацелился на продажу Ярмоленко
Зато по сообщению ресурса "Diario Sport", боссы "блаугранос" выделили на трансферы 75 млн евро, причем внимание на новых игроках будет сконцентрировано на футболистах до 25 лет. Причем сумма 75 млн может стать больше, если удастся продать некоторых футболистов.
Добавим, что лидер чемпионата Испании "Барселона" после 18 туров имеет в активе 39 очков. Следующий матч команда Эрнесто Вальверде проведет с "Эспаньолом" 4-го января.