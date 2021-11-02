"Барселона" оголосила заявку на поєдинок проти "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві відбудеться матч 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів, у якому "Динамо" прийме "Барселону". Каталонський клуб визначився із заявкою на матч, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Деталі
Виконуючий обов’язки головного тренера іспанського гранду Серхі Бархуан візьме на матч із “Динамо” 23 гравці. Четверо з них повернулися з лазарету, це Усман Дембеле, Рональд Араухо, Ансу Фаті та Френкі де Йонг.
Список гравців “Барселони” на матч у Києві:
Воротарі: тер Штеген, Нету, Іньякі Пенья
Захисники: Араухо, Ленгле, Альба, Мінгеса, Умтіті, Ерік Гарсія, Бальде, Дест
Півзахисники: Бускетс, Рікі Пуч, Френкі де Йонг, Ніко Гонсалес, Гаві, Альваро Санс
Форварди: Дембеле, Депай, Ансу Фаті, Коутіньйо, Демір, Люк де Йонг.
Що передувало цьому
Двоє іменитих футболістів “Барселони” пропустять поєдинок із “Динамо”.
Контекст
“Динамо” та “Барселона” отримали арбітрів на поєдинок Ліги чемпіонів.