Двоє іменитих футболістів "Барселони" пропустять поєдинок із "Динамо"

Деталі

Форварда "Барселони" Серхіо Агуеро поміщено до лікарні, де найближчим часом йому обстежують серце. Напередодні 33-річного аргентинця замінили у матчі Ла Ліги з "Алавесом" (1:1) на 41-й хвилині через дискомфорт у грудях та невелику тахікардію.

Що стосується захисника каталонського клубу Піке, то у 34-річного футболіста перевантажено камбаловидного м'яза правої ноги. Ступінь серйозності ушкодження визначить додаткове обстеження.

Доповнення

"Барселона" - суперник київського "Динамо" у групі Ліги чемпіонів.