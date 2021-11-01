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Двоє іменитих футболістів "Барселони" пропустять поєдинок із "Динамо"

Київ • УНН

 • 16706 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Нападник каталонської "Барселони" Серхіо Агуеро та оборонець Херард Піке пропустять поєдинок Ліги чемпіонів із київським "Динамо", передає УНН з посиланням на Twitter журналіста Джанлука Ді Марціо.

Двоє іменитих футболістів "Барселони" пропустять поєдинок із "Динамо"

Деталі

Форварда "Барселони" Серхіо Агуеро поміщено до лікарні, де найближчим часом йому обстежують серце. Напередодні 33-річного аргентинця замінили у матчі Ла Ліги з "Алавесом" (1:1) на 41-й хвилині через дискомфорт у грудях та невелику тахікардію.

Що стосується захисника каталонського клубу Піке, то у 34-річного футболіста перевантажено камбаловидного м'яза правої ноги. Ступінь серйозності ушкодження визначить додаткове обстеження.

Доповнення

"Барселона" - суперник київського "Динамо" у групі Ліги чемпіонів.

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