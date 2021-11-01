Двоє іменитих футболістів "Барселони" пропустять поєдинок із "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Нападник каталонської "Барселони" Серхіо Агуеро та оборонець Херард Піке пропустять поєдинок Ліги чемпіонів із київським "Динамо", передає УНН з посиланням на Twitter журналіста Джанлука Ді Марціо.
Деталі
Форварда "Барселони" Серхіо Агуеро поміщено до лікарні, де найближчим часом йому обстежують серце. Напередодні 33-річного аргентинця замінили у матчі Ла Ліги з "Алавесом" (1:1) на 41-й хвилині через дискомфорт у грудях та невелику тахікардію.
Що стосується захисника каталонського клубу Піке, то у 34-річного футболіста перевантажено камбаловидного м'яза правої ноги. Ступінь серйозності ушкодження визначить додаткове обстеження.
Доповнення
"Барселона" - суперник київського "Динамо" у групі Ліги чемпіонів.