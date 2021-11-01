Двое именитых футболистов "Барселоны" пропустят поединок с "Динамо"

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Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро помещен в больницу, где в ближайшее время ему обследуют сердце. Накануне 33-летнего аргентинца заменили в матче Ла Лиги с "Алавесом" (1:1) на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии.

Что касается защитника каталонского клуба Пике, то у 34-летнего футболиста перегружена камбаловидная мышца правой ноги. Степень серьезности повреждения определит дополнительное обследование.

Дополнение

"Барселона" – соперник киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов.