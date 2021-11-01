Двое именитых футболистов "Барселоны" пропустят поединок с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Нападающий каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро и защитник Херард Пике пропустят поединок Лиги чемпионов с киевским "Динамо", передает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Джанлука Ди Марцио.
Подробности
Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро помещен в больницу, где в ближайшее время ему обследуют сердце. Накануне 33-летнего аргентинца заменили в матче Ла Лиги с "Алавесом" (1:1) на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии.
Что касается защитника каталонского клуба Пике, то у 34-летнего футболиста перегружена камбаловидная мышца правой ноги. Степень серьезности повреждения определит дополнительное обследование.
Дополнение
"Барселона" – соперник киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов.