"Динамо" та "Барселона" отримали арбітрів на поєдинок Ліги чемпіонів

Деталі

На поєдинку між київським "Динамо" та каталонською "Барселоною" працюватиме бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом. 41-річний румун за основною професією – лікар. На матчах чемпіонату Румунії працює з 2006 року, арбітр ФІФА – з 2008-го.

Асистенти арбітра – Мірча Михаїл Григоріу, Себастьян Юджин Георге.

Четвертий арбітр – Раду Маріан Петреску (усі – Румунія).

Арбітр ВАА – Марко Ді Белло. Асистент арбітра ВАА – Мауриціо Маріані (обидва – Італія).

За цей час провів 120 матчів під егідою УЄФА, у тому числі неодноразово перетинався й із київською командою. У 2011-му в груповому турнірі Ліги Європи "біло-сині" зіграли внічию з англійським "Сток Сіті" (1:1), у 2016-му розійшлися миром з англійським "Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:0) та на груповому етапі турніру з італійським "Наполі" (0:0), у 2020-му обіграли бельгійський "Гент" у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів (2:1) та поступилися італійському "Ювентусу" на груповому етапі турніру (0:2).

Доповнення

Матч "Динамо" – "Барселона" відбудеться 2 листопада у Києві на НСК "Олімпійський", початок – о 22:00.