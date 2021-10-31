"Динамо" и "Барселона" получили арбитров на поединок Лиги чемпионов

Подробности

На поединке между киевским “Динамо” и каталонской “Барселоной” будет работать бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. 41-летний румын по основной профессии — врач. На матчах чемпионата Румынии работает с 2006 года, арбитр ФИФА — с 2008 года.

Ассистенты арбитра — Мирча Михаил Григориу, Себастьян Юджин Георге.

Четвертый арбитр — Совет Мариан Петреску (все — Румыния).

Арбитр ВАА — Марк Ди Белло. Ассистент арбитра ВАА — Маурицио Мариани (оба — Италия).

За это время провел 120 матчей под эгидой УЕФА, в том числе не раз пересекался и с киевской командой. В 2011-м в групповом турнире Лиги Европы “бело-синие” сыграли вничью с английским “Сток Сити” (1:1), в 2016-м разошлись миром с английским “Манчестер Сити” в 1/8 финала Лиги чемпионов (0: 0) и на групповом этапе турнира с итальянским “Наполи” (0:0), в 2020-м обыграли бельгийский “Гент” в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:1) и уступили итальянскому “Ювентусу” на групповом этапе турнира (0:2).

Дополнение

Матч “Динамо” — “Барселона” состоится 2 ноября в Киеве на НСК “Олимпийский”, начало — в 22:00.