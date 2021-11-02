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"Барселона" объявила заявку на поединок против "Динамо"

Киев • УНН

 • 15922 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве состоится матч 4 тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" примет "Барселону". Каталонский клуб определился с заявкой на матч, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

"Барселона" объявила заявку на поединок против "Динамо"

Детали

Исполняющий обязанности главного тренера испанского гранда Серхи Бархуан примет на матч с “Динамо” 23 игрока. Четверо из них вернулись из лазарета, это Усман Дембеле, Рональд Араухо, Ансу Фати и Фрэнки де Йонг.

Список игроков “Барселоны” на матч в Киеве:

Вратари: тер Штеген, Нету, Иньяки Пенья;

Защитники: Араухо, Ленгле, Альба, Мінгеса, Умтіті, Эрик Гарсия, Бальде, Гост;

Полузащитники: Бускетс, Рики Пуч, Фрэнки де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Альваро Санс;

Форварды: Дембеле, Депай, Ансу Фати, Коутиньо, Демир, Люк де Йонг.

Что предшествовало этому

Двое именитых футболистов “Барселоны” пропустят поединок с “Динамо”.

Контекст

“Динамо” и “Барселона”получилиарбитров на поединок Лиги чемпионов.

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