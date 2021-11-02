"Барселона" объявила заявку на поединок против "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве состоится матч 4 тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" примет "Барселону". Каталонский клуб определился с заявкой на матч, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Детали
Исполняющий обязанности главного тренера испанского гранда Серхи Бархуан примет на матч с “Динамо” 23 игрока. Четверо из них вернулись из лазарета, это Усман Дембеле, Рональд Араухо, Ансу Фати и Фрэнки де Йонг.
Список игроков “Барселоны” на матч в Киеве:
Вратари: тер Штеген, Нету, Иньяки Пенья;
Защитники: Араухо, Ленгле, Альба, Мінгеса, Умтіті, Эрик Гарсия, Бальде, Гост;
Полузащитники: Бускетс, Рики Пуч, Фрэнки де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Альваро Санс;
Форварды: Дембеле, Депай, Ансу Фати, Коутиньо, Демир, Люк де Йонг.
Что предшествовало этому
Двое именитых футболистов “Барселоны” пропустят поединок с “Динамо”.
Контекст
“Динамо” и “Барселона”получилиарбитров на поединок Лиги чемпионов.