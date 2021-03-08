"Барселона" обрала нового президента клубу

Деталі

За підсумками обробки ста відсотків голосів серед членів клубу Лапорта набрав 57,6 відсотків голосів, його опоненти Віктор Фонт і Антоні Фрейша — 31,8 і 9,1 відповідно.

Зазначено, що у голосуванні брало участь 51,7 тис. членів клубу.

Крім того зауважимо, що суперники Лапорта вже встигли привітати Жоана з перемогою на виборах і пообіцяли надати йому підтримку в подальшому.

Лапорта є одним з найуспішніших президентів в історії “синьо-гранатових”. При ньому каталонці взяли 12 трофеїв за сім років — більше тільки у Хосепа Луїса Нуньєса (27) і Хосепа Бартомеу (13).

Доповнення

Лапорта вже був президентом “Барселони” в період з 2003 по 2010 рік.

Нагадаємо

Попередній президент “Барселони” звільнився через голосування уболівальників.