Президент “Барселони” звільнився через голосування уболівальників

Раніше повідомлялося, що уболівальникам вдалося зібрати необхідну кількість підписів для винесення Бартомеу і решті керівництву клубу вотуму недовіри. У понеділок Бертомеу заявив про відмову йти у відставку, оскільки влада Каталонії розглядали можливість заборонити проводити голосування через пандемію коронавірусу. Зокрема, влада заборонила організацію голосування на 13 дільницях в регіоні, а також на семи ділянках в Іспанії і одному — в Андоррі.

Рада директорів на чолі з Бартомеу прийняла рішення піти у відставку після того, як влада у вівторок дозволила провести голосування.

Суперники Бартомеу звинувачують його в корупції, зокрема, в отриманні особистої фінансової вигоди від операцій, що здійснюються від імені клубу. Крім цього, він звинувачується в масштабних кібератаках проти противників президента “Барселони”, серед яких були, наприклад, футболісти Ліонель Мессі і Жерар Піке. Також жертвами кібератак могли стати колишні гравці каталонської команди Хаві, Карлес Пуйоль і Хосеп Гвардіола.

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Бартомеу займав пост президента “Барселони” з 2014 року. За цей час клуб чотири рази став чемпіоном Іспанії з футбол, виграв Лігу чемпіонів і завоював Кубок Іспанії.