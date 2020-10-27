Президент “Барселони” звільнився через голосування уболівальників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент іспанської “Барселона” Хосеп Бартомеу покинув свій пост до проведення голосування по винесенню вотуму недовіри керівництву футбольного клубу. Про це повідомила пресслужба клубу, передає УНН.
Раніше повідомлялося, що уболівальникам вдалося зібрати необхідну кількість підписів для винесення Бартомеу і решті керівництву клубу вотуму недовіри. У понеділок Бертомеу заявив про відмову йти у відставку, оскільки влада Каталонії розглядали можливість заборонити проводити голосування через пандемію коронавірусу. Зокрема, влада заборонила організацію голосування на 13 дільницях в регіоні, а також на семи ділянках в Іспанії і одному — в Андоррі.
Рада директорів на чолі з Бартомеу прийняла рішення піти у відставку після того, як влада у вівторок дозволила провести голосування.
Суперники Бартомеу звинувачують його в корупції, зокрема, в отриманні особистої фінансової вигоди від операцій, що здійснюються від імені клубу. Крім цього, він звинувачується в масштабних кібератаках проти противників президента “Барселони”, серед яких були, наприклад, футболісти Ліонель Мессі і Жерар Піке. Також жертвами кібератак могли стати колишні гравці каталонської команди Хаві, Карлес Пуйоль і Хосеп Гвардіола.
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Бартомеу займав пост президента “Барселони” з 2014 року. За цей час клуб чотири рази став чемпіоном Іспанії з футбол, виграв Лігу чемпіонів і завоював Кубок Іспанії.