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Президент "Барселоны" уволился из-за голосования болельщиков

Президент "Барселоны" уволился из-за голосования болельщиков

Киев  •  УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент испанской "Барселона" Хосеп Бартомеу покинул свой пост до проведения голосования по вынесению вотума недоверия руководству футбольного клуба. Об этом сообщила пресс-служба клуба, передает УНН.

Ранее сообщалось, что болельщикам удалось собрать необходимое количество подписей для вынесения Бартомеу и остальному руководству клуба вотума недоверия. В понедельник Бертомеу заявил об отказе уходить в отставку, поскольку власти Каталонии рассматривали возможность запретить проводить голосование из-за пандемии коронавируса. В частности, власти запретили организацию голосования на 13 участках в регионе, а также на семи участках в Испании и одном - в Андорре.

Совет директоров во главе с Бартомеу принял решение уйти в отставку после того, как власти во вторник позволили провести голосование.

Соперники Бартомеу обвиняют его в коррупции, в частности, в получении личной финансовой выгоды от сделок, совершаемых от имени клуба. Кроме этого, он обвиняется в масштабных кибератаках против противников президента "Барселоны", среди которых были, например, футболисты Лионель Месси и Жерар Пике. Также жертвами кибератак могли стать бывшие игроки каталонской команды Хави, Карлес Пуйоль и Хосеп Гвардиола.

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Бартомеу занимал пост президента "Барселоны" с 2014 года. За это время клуб четыре раза стал чемпионом Испании по футболу, выиграв Лигу чемпионов и завоевал Кубок Испании.

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