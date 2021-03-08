"Барселона" выбрала нового президента клуба

Детали

По итогам обработки ста процентов голосов среди членов клуба Лапорта набрал 57,6 процентов голосов, его оппоненты Виктор Фонт и Антони Фрейша — 31,8 и 9,1 соответственно.

Отмечено, что в голосовании участвовало 51,7 тыс. членов клуба.

Кроме того заметим, что соперники Лапорта уже успели поздравить Жоана с победой на выборах и пообещали оказать ему поддержку в дальнейшем.

Лапорта является одним из самых успешных президентов в истории “сине-гранатовых”. При нем каталонцы взяли 12 трофеев за семь лет — больше только у Хосепа Луиса Нуньеса (27) и Хосепа Бартомеу (13).

Дополнение

Лапорта уже был президентом “Барселоны” в период с 2003 по 2010 год.

Напомним

Предыдущий президент “Барселоны” уволился из-за голосования болельщиков.