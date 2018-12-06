"Барселона" без Мессі пробилася до 1/8 фіналу Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Каталонська “Барселона” на домашній арені “Камп Ноу” здобула впевнену звитягу у матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти ФК “Леонеса”, передає кореспондент УНН.
Вже за підсумками половини гри “блаугранос” мали впевнений гандикап у три м’ячі. Забивали Ель-Хаддаді, Деніс Суарес і Малком. По перерві ситуація не змінилася — Суарес оформив дубль, а за гостей гол-престижу оформив Сене. Лідер каталонців Ліонель Мессі не потрапив до заявки на матч.
Перший матч команд завершився з рахунком 1:0 на користь каталонського клубу. Таким чином, “синьо-гранатові” з рахунком 5:1 вийшли в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.
Примітно, що разом із “Барселоною” також до 1/8 фіналу пробилися: “Атлетіко”, “Жирона”, “Вільяреал”, “Реал Сосьєдад”, “Севілья” і “Вальядолід”.
Як повідомляло агентство УНН, воротар Лунін своєю грою приніс путівку “Леганесу” в 1/8 фіналу турніру.