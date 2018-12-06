"Барселона" без Месси пробилась в 1/8 финала Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Каталонская “Барселона” на домашней арене “Камп Ноу” одержала уверенную победу в матче 1/16 финала Кубка Испании против ФК “Леонес”, передает корреспондент УНН.
Уже по итогам половины игры “блаугранос” имели уверенный гандикап в три мяча. Забивали Эль-Хаддад, Денис Суарес и Малком. После перерыва ситуация не изменилась — Суарес оформил дубль, а за гостей гол-престижа оформил Сене. Лидер каталонцев Лионель Месси попал в заявку на матч.
Первый матч команд завершился со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Таким образом, “сине-гранатовые” со счетом 5:1 вышли в 1/8 финала Кубка Испании.
Примечательно, что вместе с “Барселоной” также в 1/8 финала пробились: “Атлетико”, “Жирона”, “Вильярреал”, “Реал Сосьедад”, “Севилья” и “Вальядолид”.
Как сообщало агентство УНН, вратарь Лунин своей игрой принес путевку “Леганес” в 1/8 финала турнира.