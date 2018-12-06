"Барселона" без Месси пробилась в 1/8 финала Кубка Испании

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 3336 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 13786 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 15860 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 13655 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45969 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95490 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 143214 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 132502 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71466 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188940 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 11863 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15325 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19393 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 17921 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 22296 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 5682 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 13787 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 15861 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 143215 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 132504 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 468 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13718 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15877 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18239 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21136 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

"Барселона" без Месси пробилась в 1/8 финала Кубка Испании

Киев • УНН

 • 7728 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Каталонская “Барселона” на домашней арене “Камп Ноу” одержала уверенную победу в матче 1/16 финала Кубка Испании против ФК “Леонес”, передает корреспондент УНН.

"Барселона" без Месси пробилась в 1/8 финала Кубка Испании

Уже по итогам половины игры “блаугранос” имели уверенный гандикап в три мяча. Забивали Эль-Хаддад, Денис Суарес и Малком. После перерыва ситуация не изменилась — Суарес оформил дубль, а за гостей гол-престижа оформил Сене. Лидер каталонцев Лионель Месси попал в заявку на матч.

Первый матч команд завершился со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Таким образом, “сине-гранатовые” со счетом 5:1 вышли в 1/8 финала Кубка Испании.

Примечательно, что вместе с “Барселоной” также в 1/8 финала пробились: “Атлетико”, “Жирона”, “Вильярреал”, “Реал Сосьедад”, “Севилья” и “Вальядолид”.

Как сообщало агентство УНН, вратарь Лунин своей игрой принес путевку “Леганес” в 1/8 финала турнира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54