Банкноти короля Чарльза: паперові гроші із зображенням монарха надруковані, але не готові до обігу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Нові банкноти із зображенням короля Чарльза друкуються мільйонними тиражами, але надійдуть до обігу лише в середині наступного року, пише ВВС, передає УНН.
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Портрет короля буде єдиною зміною існуючих банкнот, а нові банкноти замінять пошкоджені чи зношені старі.
Усі полімерні банкноти з портретом королеви Єлизавети II також залишаться законним платіжним засобом та продовжать використовуватись.
74-річний член королівської родини став другим британським монархом, зображеним на банкноті. Чарльз без корони буде зображений на лицьовій стороні всіх полімерних банкнот номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів.
Першою банкнотою з портретом британського монарха була банкнота в 1 фунт стерлінгів 1960 року, де була зображена покійна королева.
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