Банкноты короля Карла: бумажные деньги с изображением монарха напечатаны, но не готовы к обращению
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Новые банкноты с изображением короля Чарльза печатаются миллионными тиражами, но поступят в обращение только в середине следующего года, пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Портрет короля будет единственным изменением существующих банкнот, а новые банкноты заменят поврежденные или изношенные старые.
Все полимерные банкноты с портретом королевы Елизаветы II также останутся законным платежным средством и продолжат использоваться.
74-летний член королевской семьи стал вторым британским монархом, изображенным на банкноте. Чарльз без короны будет изображен на лицевой стороне всех полимерных банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.
Первой банкнотой с портретом британского монарха была банкнота в 1 фунт стерлингов 1960 года, где была изображена покойная королева.
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