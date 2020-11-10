Банки охочіше дають іпотеку для купівлі житла на "вторинці"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Банки переважно кредитують купівлю нерухомості на вторинному ринку, і ставки на купівлю житла на вторинному ринку нижчі. Про це йдеться у результататах опитування, оприлюдненого НБУ, передає УНН.
"Результати опитувань показали, що вторинний ринок суттєво переважає і за кількістю, і за обсягом кредитування. Так, частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році становить майже 87% за обсягом та за кількістю від всіх нових видач. Для порівняння, у 2019 році частка кредитів на вторинному ринку за сумою договорів становила 83%, за кількістю – 85%", - повідомили у НБУ.
Також вказано, що у 2020 році середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку нижча, ніж на первинному ринку.
"За даними банків, у вересні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку – 14,9%, на первинному – 18,2%. Водночас у вересні 2020 року близько 40% іпотеки, як за кількістю, так і за сумою укладені з фіксованою відсотковою ставкою (на початку 2019 року – понад 75% всіх іпотечних договорів)", - зазначили у НБУ.
Зазначається, що ефективна ставка включає номінальну, а також всі супутні витрати позичальника на користь банку та розраховується на весь строк кредиту
Вказано, що результати опитування – це самооцінка власних іпотечних портфелів банками, а тому вони можуть не збігатися з офіційною статистикою, що розміщена на офіційному вебсайті НБУ в розділі "Статистика".
Раніше банки заявили про рекордний попит на іпотеку.