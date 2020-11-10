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Банки охочіше дають іпотеку для купівлі житла на "вторинці"

Банки охочіше дають іпотеку для купівлі житла на "вторинці"

Київ • УНН

 • 13907 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Банки переважно кредитують купівлю нерухомості на вторинному ринку, і ставки на купівлю житла на вторинному ринку нижчі. Про це йдеться у результататах опитування, оприлюдненого НБУ, передає УНН.

"Результати опитувань показали, що вторинний ринок суттєво переважає і за кількістю, і за обсягом кредитування. Так, частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році становить майже 87% за обсягом та за кількістю від всіх нових видач. Для порівняння, у 2019 році частка кредитів на вторинному ринку за сумою договорів становила 83%, за кількістю – 85%", - повідомили у НБУ.

Також вказано, що у 2020 році середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку нижча, ніж на первинному ринку.

"За даними банків, у вересні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку – 14,9%, на первинному – 18,2%. Водночас у вересні 2020 року близько 40% іпотеки, як за кількістю, так і за сумою укладені з фіксованою відсотковою ставкою (на початку 2019 року – понад 75% всіх іпотечних договорів)", - зазначили у НБУ.

Зазначається, що ефективна ставка включає номінальну, а також всі супутні витрати позичальника на користь банку та розраховується на весь строк кредиту

Вказано, що результати опитування – це самооцінка власних іпотечних портфелів банками, а тому вони можуть не збігатися з офіційною статистикою, що розміщена на офіційному вебсайті НБУ в розділі "Статистика".

Раніше банки заявили про рекордний попит на іпотеку.

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