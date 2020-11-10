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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22388 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51562 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70635 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82589 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93661 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 113030 просмотра

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Банки охотнее дают ипотеку для покупки жилья на "вторичке"

Банки охотнее дают ипотеку для покупки жилья на "вторичке"

Киев  •  УНН

 • 13902 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Банки преимущественно кредитуют покупку недвижимости на вторичном рынке, и ставки на покупку жилья на вторичном рынке ниже. Об этом говорится в результатат опроса, обнародованного НБУ, передает УНН.

"Результаты опросов показали, что вторичный рынок существенно преобладает и по количеству, и по объему кредитования. Так, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составляет почти 87% по объему и по количеству от всех новых выдач. Для сравнения, в 2019 году доля кредитов на вторичном рынке по сумме договоров составила 83%, по количеству - 85%", - сообщили в НБУ.

Также указано, что в 2020 году средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке ниже, чем на первичном рынке.

"По данным банков, в сентябре 2020-го средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке - 14,9%, на первичном - 18,2%. В то же время в сентябре 2020 года около 40% ипотеки, как по количеству, так и по сумме заключенных с фиксированной процентной ставкой (в начале 2019-го - более 75% всех ипотечных договоров)", - отметили в НБУ.

Отмечается, что эффективная ставка включает номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщика в пользу банка и рассчитывается на весь срок кредита.

Указано, что результаты опроса - это самооценка собственных ипотечных портфелей банков, а поэтому они могут не совпадать с официальной статистикой, размещенной на официальном веб-сайте НБУ в разделе "Статистика".

Ранее банки заявили о рекордном спросе на ипотеку.

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