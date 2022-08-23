Банки на тлі війни збільшили відрахування в резерви у понад 12 разів - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Банки в Україні збільшили відрахування в резерви у 12,3 раза, їх витрати зросли на 69% - до 185,7 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні НБУ про фінансовий результат банків за січень–липень 2022 року, пише УНН.
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"Доходи банків зросли на 26%, якщо порівняти з результатом січня–липня 2021 року, і становили 189,1 млрд грн, витрати – на 69% до 185,7 млрд грн, зокрема відрахування в резерви зросли у 12,3 рази до 73,6 млрд грн", - повідомили у НБУ.
Деталі
Платоспроможні банки отримали 3,4 млрд грн чистого прибутку за січень–липень 2022 року проти 39,8 млрд грн чистого прибутку за січень–липень 2021 року, зазначили у Нацбанку.
Доповнення
НБУ нещодавно вказував, що більшість банків залишилися операційно прибутковими. Однак суттєві відрахування в резерви під очікувані внаслідок війни втрати, як вказано, зумовили збиток сектору у ІІ кварталі в розмірі 4,5 млрд грн.